Начальника управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Чернівецькій області та його заступника викрили на хабарництві та спробі підкупу військового прокурора Чернівецького гарнізону. Правоохоронці разом із адвокатом вимагали у батька підозрюваного 11 тис. доларів, обіцяючи вплинути на рішення щодо перекваліфікації дій підозрюваного. Йдеться про Василя Соника, Олександра Беженара та Олександра Олексюка. Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок посадовцям, однак поліцейські та адвокат його не відбуватимуть у в'язниці.

Під час досудового розслідування з'ясували, що 27 серпня 2016 року слідчі військової прокуратури затримали державного посадовця на хабарі в розмірі 1000 євро. Після цього начальник управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Чернівецькій області та його заступник вирішили вимагати в батька затриманого неправомірну вигоду, обіцяючи, що зможуть вплинути на прокурора військової прокуратури і перекваліфікувати справу проти його сина. Посередником у цій справі виступав один із адвокатів Чернівців.

«Дійшовши між собою згоди 6 жовтня 2016 року начальник та заступник звернулися до військового прокурора Чернівецького гарнізону і повідомили про свій намір одержати від батька підозрюваного неправомірну вигоду у сумі 10 тис. доларів. Ці кошти вони мали розподілити у рівних частинах для себе по 2,5 тис. доларів для кожного і 5 тис. доларів для прокурора. Останній мав прийняти рішення про зміну правої кваліфікації дій підозрюваного і статті Кримінального кодексу. Це дало змогу призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Надалі поліцейські повідомили, що до вчинення зазначених злочинів вони залучать адвоката, який мав би одержати від батька хабара та передати останнім, а вони, своєю чергою, занесуть обумовлену частину прокурору. З адвокатом керівники внутрішньої безпеки домовилися, що він окремо візьме для себе тисячу доларів. Загалом сума хабара склала 11 тис. доларів», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 вересня.

Прокурор одразу ж звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України. У жовтні 2016 року адвокат зустрівся з родичем і зазначив, для того, щоб його сина не засудили, необхідно передати 11 тис. доларів.

«Адвокат у розмові з батьком підозрюваного повідомив, що у разі відмови надати ці кошти, його син отримає реальну міру покарання», – йдеться у вироку суду. Родич погодився передати гроші, і 3 листопада 2016 року, перебуваючи у кафе «Пікнік» за адресою вул. Буковинська, м. Чернівці, надав 11 тис. доларів посереднику.

Після того адвокат передав кошти начальнику управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Чернівецькій області та його заступнику. Керівник управління поліції заніс 5 тис. доларів до кабінету прокурора, де його затримали правоохоронці.

В суді троє обвинувачених свою вину не визнали. Вказали, що обвинувачення для них є незрозумілим, а кримінальних дій вони не вчиняли. Під час слухань начальник внутрішньої безпеки зазначив, що до прокурора прийшов просто порозмовляти про інше кримінальне провадження, яке вже перебуває на розгляді в суді. В цей час в приміщення кімнати зайшли працівники СБУ та прокуратури, а пізніше повідомили, що він затриманий. Чоловік зазначив, що вважає, що дане кримінальне провадження сфальсифіковане. В його сейфі вилучили кошти, які не мають жодного відношення до цієї справи, а гроші, які були вилучені в кабінеті у прокурора, він не передавав, нічого не пропонував. Начальник додав, що це кримінальне провадження – помста йому за його діяльність.

Попри те, що троє обвинувачених в суді свою вину не визнали, суддя дійшов висновку, що їх винуватість підтверджується сукупністю досліджених доказів. Суд присудив адвокату 4,5 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Також заборонив займатися адвокатською діяльністю строком на три роки. Начальник внутрішньої безпеки та його заступник отримали по 5 років ув'язнення, конфіскацію майна, окрім житла та заборону обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

В суді додали, що строк покарання усім обвинуваченим слід рахувати з моменту затримання. З того часу пройшло вже майже 7 років, а тому ні адвокат, ні начальник та його заступник реального терміну не відбуватимуть. Наразі відомо, що усі троє зараз займаються адвокатською діяльністю в Чернівецькій області.