Правоохоронці затримали його під час одержання частини хабара

В Кременці на Тернопільщині правоохоронці затримали посередника, який за 12 тис. грн обіцяв своїм клієнтам швидке виготовлення посвідчення водія. Чоловік запевняв, що має зв’язки в регіональному сервісному центрі МВС. Правоохоронці затримали його під час одержання частини хабара.

Під час розслідування працівники поліцій та прокуратури з’ясували, що місцевий житель Кременця пообіцяв двом знайомим швидко виготовити для них посвідчення водія. Для цього чоловіки мали принести йому 12 тис. грн. За ці кошти «клієнти» при здачі практичного іспиту з водіння могли бути певні, що вони точно отримають посвідчення водія.

Під час розмови 57-річний посередник зазначив, що його добрі знайомі працюють в сервісному центрі МВС в Кременці, і вони виготовлять посвідчення швидко. Частину грошей чоловіки одразу передали зловмиснику.

«Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання половини від обумовленої суми. Решту він отримав у вигляді авансу напередодні. Наразі йому обрано запобіжний захід, встановлюється причетність до злочину інших осіб», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в понеділок, 15 квітня.

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомив чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.