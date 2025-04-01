В Одесі лікар перелив пацієнтці несумісну групу крові

Лікаря-анестезіолога одного з відділень регіонального центру кардіохірургії КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» підозрюють у службовій недбалості. За даними слідчих, він перелив пацієнтці несумісну групу крові, що призвело до тяжких наслідків. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, у квітні 2024 року до Одеської обласної клінічної лікарні госпіталізували 67-річну жительку Херсонщини. Їй провели операцію з протезування аортального клапана серця, однак після цього жінці знадобилось переливання крові.

За даними прокуратури, лікар порушив медичні протоколи та ввів жінці несумісну донорську кров. Це спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки.

«Лікар-анестезіолог не здійснив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, несумісну з її кров’ю. У результаті в пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану», – йдеться у повідомленні.

Лікарю оголосили підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Незабаром лікаря відсторонять від виконання обов’язків та оберуть запобіжний захід.

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