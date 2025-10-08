Подання про надання звання Героя України можуть вносити президенту уповноважені органи

Попри тисячі звернень на сайті електронних петицій щодо присвоєння звання Героя України тому чи тому військовослужбовцю, законодавство чітко визначає процедуру подання на цю нагороду, і петиція не є підставою для її надання. Про це повідомила пресслужба Офісу президента у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

«Електронна петиція не є підставою для присвоєння звання Герой України. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про державні нагороди України" статути й положення про державні нагороди визначають підстави для нагородження, а також встановлюють порядок нагородження та інші правила», – ідеться у відповіді.

Згідно зі статутом, подання про надання звання Героя України можуть вносити президенту Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний суд, Офіс генерального прокурора, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації, а також Комісія державних нагород і геральдики при президентові. Уповноважені органи надсилають президентові відповідне подання разом із нагородним листом установленого зразка.

У нагородному листі вказуються конкретні заслуги громадянина, які є підставою для подання на присвоєння звання Героя України.

Відомо, що станом на середину серпня на сайті ОП було зареєстровано понад 10 тис. петицій із проханням про надання цього звання.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський надав звання Героя України ексголові Верховної Ради, нардепу Андрію Парубію, якого розстріляли у Львові на вулиці Єфремова 30 серпня 2025 року.