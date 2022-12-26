У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров для поранених загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, розміщеному на його сторінці у Facebook.

При цьому зазначається, що забір відбувається за складеними графіками.

Також додається, що ворог продовжує зазнавати втрат і на Луганщині. Так, у місті Старобільськ у обладнаний загарбниками військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців російської армії.

Додамо, що раніше ЗМІ повідомляли, що на окупованих територіях Донецької області російські військові змушують працівників комунальних закладів здавати кров для армії. Деякі підприємства отримали плани кількості працівників, які мають зробити це.