З 28 лютого по 15 квітня на міському цвинтарі Херсона з'явилося 824 нові могили. Їх видно на супутникових знімках. Про це пише The Washington Post з посиланням на лондонську правозахисну організацію Centre for Information Resilience (CIR).

За даними нещодавніх супутникових знімків, в окупованому Росією Херсоні копають ряди за рядами могил.

Знімки Planet Lab показали, що з 28 лютого по 15 квітня на Херсонському кладовищі було додано щонайменше 824 нові могили, місця поховання знаходяться на околиці міста, на схід від аеропорту.

Numerous grave lines added in each satellite image to this site in the Russian-occupied city of Kherson (Херсон) in Ukraine’s south. This timelapse of @Planet imagery shows grave lines added between 28 Feb & 15 April. Location: 46.669554, 32.530406. pic.twitter.com/S3GHFtcNnp