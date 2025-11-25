Завод з виробництва солі розпочне роботу наступного року

В Одеській області невдовзі розпочне роботу підприємство з виробництва харчової та технічної солі – ПП «Куяльницький», яке будує «Чорноморський солезавод». У проєкт інвестували 2,8 мільйона доларів, які вдалось залучити через державну програму «5-7-9%», пише «Укрінформ». Підприємство планує покрити понад 50% потреб ринку солі України.

Зазначають, що будівництво солезаводу розпочалося у 2024 році, а наразі воно на фінальному етапі. Підприємство розпочне роботу у січні 2026 року. Планово тут вироблятимуть 15 тисяч тонн солі в місяць.

«За допомогою фахівців з “Артемсолі” та турецької компанії SALT PLUS ми створюємо перший в Україні завод з виробництва солі в промислових масштабах, який буде використовувати інноваційні комплексні технології», – розповів співзасновник підприємства Віталій Руденко.

Нагадаємо, у травні 2022 року український державний монополіст «Артемсіль» припинив роботу через бойові дії, адже обстріли соляних шахт повністю знищили обладнання заводу. Частину солі з виробництва вдалось вивезти, але з літа 2022 року камʼяна сіль цього заводу зникла з продажів. Підприємство «Артемсіль» було найбільшим виробником солі в Європі, тож після його зупинки певний час Україна та інші країни відчували дефіцит солі.