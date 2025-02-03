Спочатку вбиральню планували розмістити на площі Шандора Петефі

На набережній Незалежності, поблизу Ужгородського ліцею ім. Тараса Шевченка, розмістять громадську вбиральню. Санітарний модуль встановлюватиме і надалі обслуговуватиме компанія «АВЕ Ужгород». Щоб перенести туалет подалі від пам’ятки архітектури, ужгородці зареєстрували петицію та зібрали необхідну кількість голосів для її розгляду міською радою.

Обласний центр без жодної громадської вбиральні

До 2021 року для городян та гостей міста в Ужгороді функціонував єдиний громадський туалет. За інформацією дослідниці ужгородської історії Тетяни Літераті, вбиральню поруч з пішохідним мостом звели ще у 20-х роках XX століття.

У 2007 році землю під вбиральнею продали з аукціону підприємцю Павлу Маєрчику. Нині депутат Ужгородської міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя» зводить на цьому місці скляне кафе. У листопаді 2023 року за самовільне захоплення ділянки поруч із будівництвом депутат отримав підозру.

Новий туалет і спротив угорців

Про намір встановити в середмісті Ужгорода сучасну громадську вбиральню у листопаді 2024 року повідомило ТОВ «АВЕ Ужгород» – компанія, що займається вивезенням сміття.

«Громадська вбиральня включатиме в себе дві обладнані кабінки, одна з яких враховуватиме усі потреби людей з інвалідністю. Санітарний модуль також оснастять вендинговою системою – це оплата послуг за допомогою автоматизованих систем», – зазначили в «АВЕ Ужгород».

Проєкт громадської вбиральні від «АВЕ Ужгород»

Підприємство планувало відкрити вбиральню у грудні 2024 року на площі Шандора Петефі – саме тут 25 листопада Ужгородська міськрада обрала місце для нового туалету. Проти розміщення вбиральні поруч з пам’ятником угорському поету виступили представники Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС).

«На наш погляд, це неправильно, тому що площа є місцем паломництва угорців Ужгорода та його околиць, де організовуються масштабні заходи, і цей туалет не вписуватиметься у середовище, фон. Вбиральня потрібна, але не там», – зазначив заступник голови Ужгородського осередку КМКС Йосип Резеш.

25 грудня 2024 року виконком Ужгородської міської ради змінив локацію для вбиральні і погодив її розміщення на набережній Незалежності.

Петиція

21 січня виконавчий комітет Ужгородської міськради видав ТОВ «АВЕ Ужгород» паспорт прив’язки санітарного модуля з вендінгом на набережній Незалежності терміном на 5 років. У коментарі Суспільному керівниця «АВЕ Ужгород» Наталія Якубик підтвердила, що громадську вбиральню розмістять біля Ужгородського ліцею ім. Тараса Шевченка.

Громадський туалет дозволили розмістити біля Ужгородського ліцею ім. Тараса Шевченка. Фото Суспільне

31 січня ужгородка Вікторія Легкоступ зареєструвала петицію щодо заборони встановлення громадської модульної вбиральні у безпосередній близькості до Ужгородського ліцею ім. Т. Г. Шевченка (пам’ятки архітектури). Автори петиції вважають, що окрім, порушення закону «Про охорону культурної спадщини», рішення виконкому порушує чинні Державні будівельні норми, за якими громадські вбиральні необхідно встановлювати на відстані не менше ніж 50 м від житлових і громадських будівель.

Станом на 3 лютого петиція зібрала 316 голосів з 250 необхідних для розгляду Ужгородської міськрадою.