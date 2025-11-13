Кая Каллас висловилася про спецоперацію НАБУ «Мідас»

Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас прокоментувала корупційний скандал навколо «Енергоатому», назвавши його «надзвичайно прикрим». Про це вона заявила у середу, 12 листопада, у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді, передає Reuters.

«Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Йдеться буквально про кошти людей, які мають іти на фронт», – повідомила Каллас.

За словами Каллас, важливо, щоб Київ поставився до інциденту серйозно та діяв швидко.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів НАЕК «Енергоатом» в розмірі 10%-15% від вартості контрактів.

За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів. 11 листопада сімом фігурантам справи, серед яких є бізнес-партнер Зеленського Тимур Міндіч, повідомили про підозри.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. ВАКС обрав запобіжні заходи кільком фігурантам провадження – усіх їх помістили під варту з можливістю внесення застави.