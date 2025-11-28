ВАКС призначив покарання Аркадію Корнацькому

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок колишньому народному депутату VIII скликання, який отримав майже 914 тис. грн незаконної компенсації за оренду готельного номера у Києві. Про це в п’ятницю, 28 листопада, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», – ідеться в повідомленні.

Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Зауважимо, антикорупційні прокурори не називають імені обвинуваченого, однак обставини справи вказують на Аркадія Корнацького.

Нардеп VIII скликання Аркадій Корнацький

Аркадій Корнацький – 72-річний агробізнесмен, народний депутат України VIII скликання. Корнацький заявляв, що до 2005 року був громадянином РФ, після чого став громадянином України. З 2014 року по 2019 рік Корнацький був членом фракції «Блок Петра Порошенка» та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він невдало балотувався на посаду президента України як безпартійний самовисуванець.