Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

«Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними», – написала вона.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

За словами Трасс, Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.

«Винні будуть притягнуті до відповідальності», – запевнила міністерка закордонних справ Сполученого Королівства.

Нагадаємо, міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук напередодні повідомив, що російські військові за час окупації міста вбили кілька сотень мирних жителів.