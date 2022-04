Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

«Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними», – написала вона.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.