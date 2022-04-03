Велика Британія відреагувала на звірства російських окупантів у Бучі
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
«Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними», – написала вона.
Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022
The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.
За словами Трасс, Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.
«Винні будуть притягнуті до відповідальності», – запевнила міністерка закордонних справ Сполученого Королівства.
Нагадаємо, міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук напередодні повідомив, що російські військові за час окупації міста вбили кілька сотень мирних жителів.
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