За непідтвердженою інформацією Тарас Козак перебуває зараз на території Білорусі

Верховна Рада України не отримувала листок непрацездатності від підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, який нібито перебуває на лікуванні в Білорусі, про що говорив його однопартієць і теж фігурант кримінального провадження Віктор Медведчук. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на відповідь інформаційного управління Апарату парламенту.

«Управління кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляє, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив», – повідомили у відомстві.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

17 травня в апараті Верховної Ради повідомили, що Козак, якого підозрюють у державній зраді, офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному, але Верховну Раду не відвідує вже півроку.

Водночас журналісти з’ясували, що Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до режиму Олександра Лукашенка.

Водночас генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підсанкційний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» перебуває нині в Білорусі.