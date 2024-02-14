Прес-служба ВРУ повідомила, що документів, необхідних для участі у міжнародній події від Порошенка в апарат парламенту не надходило

У Верховній Раді спростували заяву народного депутата від «Європейської солідарності», п'ятого президента України Петра Порошенка про заборону на виїзд за кордон з метою участі у Мюнхенській безпековій конференції. У прес-службі ВРУ у середу, 14 лютого, повідомили, що Петро Порошенко не подавав до парламенту відповідних документів. Разом з тим народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що лідер партії надав всі документи та назвала прес-службу Верховної Ради «брехливою».

Першим про неможливість виїхати на Мюнхенську безпекову конференцію повідомив сам Петро Порошенко. За словами Порошенка, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку, що голова «Європейської солідарності» не може виїхати за кордон, щоб взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції оскільки там йому загрожуватиме смертельна небезпека.

«У вас немає права обмежувати нашу участь у парламентській дипломатії.Сьогодні ви блокуєте мій візит до Мюнхена. Де у мене також мали бути зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу, які відграють надзвичайно високу роль у забезпеченні безпеки держави», – заявив Петро Порошенко.

Згодом на заяву лідера «Європейської солідарності» відреагувала прес-служба Верховної Ради. У короткому повідомленні прес-служба парламенту зазначила, що для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація і фракцію «Європейської солідарності» представить народний депутат України Олексій Гончаренко. Заяви представників фракції «Європейська Солідарність» щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції в ВР назвали «маніпулятивними».

Більше того, прес-служба ВРУ повідомила, що документів, необхідних для участі у міжнародній події від Порошенка в апарат парламенту не надходило.

«Заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від народного депутата П. Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило», – повідомили у Верховній Раді.

Своєю чергою, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що у середу, 14 лютого, отримав дозвіл на виїзд за кордон для участі у мюнхенській конференції.

«Я один з трьох запрошених депутатів на Конференцію. Дозвіл на виїзд мені дали сьогодні. Зроблю все можливе, щоб принести користь Україні», – написав Олексій Гончаренко.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» заявила, що Петро Порошенко мав всі необхідні документи для виїзду і подав їх завчасно. Документи, які на думку Ірини Геращенко, дозволяють Перту Порошенку взяти участь у мюнхенській конференції, вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

У «Європейській солідарності» заявили, що хочуть почути коментар щодо ситуації від спікера парламенту Руслана Стефанчука, оскільки «Руслан не брехатиме».

Додамо, що Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна конференція, що проводиться з 1962 року. До 1993 року вона проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, а з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У перші 30 років учасниками форуму були військові та політичні лідери держав НАТО. З 1990-х років у конференції беруть участь країни Східної Європи, а також Китай, Індія та Японія.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.

Згодом «Українська правда» повідомила, що скасував закордонне відрядження віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, оскільки отримав лист з приміткою «Для службового користування». Зміст листа не розголошували. За інформацією ZAXID.NET, Петро Порошенко завчасно знав про скасоване відрядження.

Наступного дня після інциденту Служба безпеки України повідомила, що нардепу скасували відрядження через заплановану зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві вважають, що Росія хотіла використати цю зустріч проти України.