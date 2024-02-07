Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати

У середу, 7 лютого, Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав з України перед повномасштабним вторгненням і не повернувся. За відповідну постанову проголосували 300 депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У серпні 2023 року журналісти проекту «Схеми» опублікували розслідування, у якому розповіли, що чиновник проживає з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Юрій Буглак вилетів з України 12 лютого 2022 року. Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень. Восени 2022 року він двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – «на оздоровлення», та «для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини». І отримав гроші, загалом 230 тис. грн. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Сам Буглак у коментарі «Схемам» заявив, що має «особисті обставини» і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Як член ЦВК, Юрій Буглак повинен був «вести особистий прийом громадян». У відповідь на інформаційний запит «Схем» у ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку у 2021–2023 році він цього не робив.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації «Roshen», екс-депутат Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка».