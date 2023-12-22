У 2022 році просп. Червоної Калини, 109 на місці кафе розбудували двоповерховий магазин

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив міськраді Львова у задоволенні позову та остаточно скасував рішення виконавчого комітету Львівської міськради та рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, що передбачали демонтаж розбудованого магазину на території школи №98 на Сихові.

Як вказано в матеріалах справи, у листопаді 2008 року ФОП Володимир Кульчицький купив кафе площею 82,7 м2 на просп. Червоної Калини, 109. У квітні 2010 року він уклав із міськрадою договір оренди землі під кафе терміном на 10 років.

У липні 2013 року департамент містобудування Львівської міськради видав Володимиру Кульчицькому містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе «Тераса» на просп. Червоної Калини, 109, а у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував. Крім цього, Сихівська РА спершу видала дозвіл на облаштування будмайданчика для розбудови кафе, втім вже через місяць призупинила дію договору. У 2015 році підприємець оскаржив цей наказ райадміністрації в суді.

У 2020 році мерія не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про не продовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду, у 2019 році підприємець скоригував проект і вирішив на місці кафе збудувати ТРЦ. Влітку 2022 року почав будівельні роботи та зареєстрував за недобудом право власності. Місцеві мешканці та адміністрація школи №98, що розташована поруч, звернулись до міськради з проханням перевірити законність розбудови кіоска. 30 серпня виконком Львівської міськради вдруге скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво, а 31 серпня міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила демонтувати його.

Власник магазину оскаржив рішення виконкому у комісії в Львівському окружному адмінсуді. Ще в березні 2023 року суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету про заходи безпеки навколо території ЗСШ №98, а також рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що передбачали демонтаж кіоска. Це рішення у липні підтвердив і Восьмий апеляційний адмінсуд, який вирішив, що на момент початку будівництва магазину власник мав чинний договір оренди землі та затверджені МУО.

Виконавчий комітет Львівської міськради вирішив оскаржити ці рішення суду і подав касацію. Представники мерії в суді стверджували, що орган із питань містобудування та архітектури підпорядкований виконкому, який має право змінювати або скасовувати акти цих органів, зокрема, видані МУО. Однак 15 грудня Верховний суд залишив чинними постанови та рішення судів попередніх інстанцій, зауваживши, що виконком не мав повноважень скасовувати рішення департаменту містобудування. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Однак міська рада Львова разом із міською ДАБК проводила перевірку будмайданчика й наполягає на незаконності будівництва. За словами керівника міської ДАБК Тараса Павлишина, попередньо об'єкт будується з відхиленнями від проектної документації та експертизи. Остаточний висновок щодо законності будівництва порилюднять після складання відповідних документів за результатами перевірки.