Виборчу кампанію партії Порошенка фінансували невідомі фірми без контактних телефонів

Партія Порошенка зібрала 45 млн грн протягом 20 днів виборчої кампанії

У другому кварталі 2019 року «Європейську солідарність» фінансували торговельні компанії, зареєстровані у закинутому бізнес-центрі, директор фірм Порошенка та кандидати в народні депутати від його партії.

Як інформує ЧЕСНО, надходження коштів на партійні рахунки почалося аж після 11 червня, коли партія оголосила свій виборчий список. Менш ніж за 20 днів на її поточний рахунок надійшло 45,07 млн грн. Також політсила отримала 35,8 млн державного фінансування, яке не можна витрачати на агітацію.

Після сплати з власної кишені рекордних для українських виборів 585 млн на президентську кампанію очікувалося, що перший номер у списку «Європейської солідарності» (ЄС) та шостий за статками український підприємець Петро Порошенко профінансує хоча б частково виборчу кампанію партії, яка донедавна мала в назві його ім'я. Від 2016 року прізвище Порошенка як донора фігурувало в офіційній звітності лише один раз. Тоді син п'ятого президента Олексій Порошенко 2016-го профінансував вінницький осередок БПП на 260 грн.

Натомість у звіті партії за другий квартал 2019 року є пов'язані з Петром Порошенком особи. Ярандін В.А. (усупереч закону, у фінзвіті подано неповне ім'я донора) перерахував найбільшу дозволену законом суму для фінансування партій фізичними особами – 1,67 млн грн. Імовірно, це Володимир Андрійович Ярандін, який, згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, є співзасновником низки підприємств, де бенефіціаром чи співзасновником є Петро Порошенко.

Стільки ж, як Ярандін, пожертвував Засенко О.Ю. Найімовірніше, це екс-депутат Київради від «Блоку Леоніда Черновецького» Олексій Засенко.

Загалом у ІІ кварталі на поточний рахунок ЄС 9,2 млн грн переказали 120 фізичних осіб. Із них 97 балотувалися від партії до парламенту, однак їхній сукупний внесок становить 42% надходжень від фізосіб. Найбільша сума від кандидатів була 196 тис. – їх перерахував висуванець ЄС у 18-му вінницькому окрузі, нардеп ВРУ восьмого скликання Руслан Демчак. А найменша – 40 тис. від кандидатки із Краматорська, бухгалтерки донецької парторганізації «Європейської солідарності» Дар'ї Лучко.

Але типовими сумами для кандидатів були 100 і 50 тис. грн. Зокрема, 100 тис. перерахували 11 висуванців ЄС, а 50 тис. – 80 осіб.

34-й номер у партійному списку на парламентських виборах, екс-нардеп Олександр Черненко те, чому пожертвував партії 50 тисяч, пояснює так: «Це був добровільний внесок на підтримку партії. Ніхто ні з ким не домовлявся. Просто звернулися до бажаючих підтримати, хто як може. Куди їх витратили, я не цікавився, очевидно, на виборчу кампанію».

Та найбільше, майже 35,9 млн, на поточний рахунок партії перерахували 12 підприємств. Усі вони з Києва та Броварів. Їхні внески коливаються в межах 1,75–3,3 млн. Усі ці компанії працюють у гуртовій торгівлі, продають здебільшого агропродукцію, раніше не мали жодних судових справ. Більшість із них у реєстраційних даних не зазначила контактних телефонів та адрес електронної пошти. Жодна з них не має власного сайту.

«Це прихильники партії, до яких звернулися по допомогу, які декілька років планували це й, коли почалася виборча кампанія, стали нам допомагати. Це пул наших прихильників і членів партії майже весь… В одного там, умовно кажучи, спонсора є декілька компаній, які можуть допомогти», – зазначив голова політради «Європейської солідарності» Максим Саврасов.

Хоча, згідно з даними реєстрів, у цих фірм немає спільних власників. І для партійної скарбниці це перевага. Тому що, якби кілька компаній, які належать одній особі, перерахували більш ніж 3,4 млн, то ці внески не зарахували б.

Троє із цих підприємств – ТОВ «Санфлауер сідс», ТОВ «Еліт планета сідс» і ТОВ «Спецагропостач» – розташовані за однією адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, будинок 54. Але в них різні офіси. У цьому офісному центрі зареєстровано ще понад 340 фірм. І, за словами місцевих жителів, цю будівлю планують знести. У відкритих джерелах немає інформації про засновників цих компаній, їхні політичні позиції або зв'язки з ЄС.

У ТОВ «Кубіс» із Броварів, яке дало партії 3,3 млн, за телефоном, зазначеним у державному реєстрі, підтвердили, що перераховували ЄС гроші. «Партія просила», – відповів чоловік, котрий узяв слухавку, але назватися не захотів. Він сказав, що з «Європейською солідарністю» спілкувалася інша людина.

Витрати з поточного рахунку партії можна поділити на два періоди: до 11 червня й після. У першому періоді витрачали гроші, зібрані в попередні місяці. Зокрема, п’ять млн грн заплатили за рекламу. Водночас у зовнішній рекламі «світилося» переважно обличчя Петра Порошенка, який щойно програв президентські вибори, і містилося гасло, що нагадувало про ЄС- і НАТО-інтеграційну позицію партії.

У партійній відеорекламі чільне місце теж посідав Порошенко, але були й інші перші особи зі списку.

У виборчий період, коли в партії знайшлися гроші, найбільше витратили на застави за реєстрацію виборчого списку (4,17 млн) та 139 мажоритарників у ЦВК – загалом майже 10 млн. Тобто по 41,7 тис. на кожного кандидата.