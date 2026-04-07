З початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Троє військовослужбовців ТЦК та СП загинули. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили «Інтерфакс-Україна» в Національній поліції.

За даними поліції, з 24 лютого 2022 року було зафіксовано 611 фактів нападів на працівників ТЦК та СП під час того, як вони проводили заходи оповіщення. Найбільше випадків нападу зафіксовано у трьох областях України, а саме: Харківській області – 68, Києві – 53 факти та у Дніпропетровській області – 44 випадки. Також, за даними Нацполіції, аналогічні факти мали місце у Волинській області – 38, Львівській – 37, Одеській – 36, Чернігівській – 33.

Зазначається, що з 2022 року кількість нападів зростає. Зокрема, у Нацполіції повідомили, що у 2022 році зафіксували 5 нападів, у 2023 році кількість зафіксованих інцидентів – 38. За 2024 рік зафіксовано 118 випадків нападу на представників ТЦК, а у 2025 році кількість зросла до 341.

Нагадаємо, 2 квітня на вул. Патона у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. Після поранення колеги самостійно доправили військового до поліклініки на вул. Виговського, однак медикам врятувати його не вдалося. Нападника затримали за кілька годин. Ним виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш. Під час обшуків у нього вилучили колекцію ножів.

Убивство Олега Авдєєва стало другим убивством військовослужбовця ТЦК та СП у Львові. 3 грудня 2025 року на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний харків’янин Григорій Кедрук вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію. Незважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні. Підозрюваний визнав свою вину у залі суду.

Раніше ZAXID.NET писав, що 6 квітня у Харкові під час заходів оповіщення чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК. Внаслідок нападу військового ТЦК госпіталізували до лікарні. Нападником виявився 55-річний чоловік, який намагався втекти від працівників ТЦК, щоб уникнути перевірки документів.

Також 4 квітня у Вінниці чоловік із ножем напав на двох військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів. Постраждалих госпіталізували до лікарні.