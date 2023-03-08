Поліція затримала п'яного водія орієнтовно за 8 км від місця ДТП, в місті Полонне

На Хмельниччині водія засудили до семи років тюрми за смертельну аварію, в якій загинув 40-річний пішохід. Водій, який був в стані сильного сп'яніння, збив чоловіка, а тоді втік, не надавши йому жодної допомоги. Від травм потерпілий загинув на місці.

Аварію чоловік вчинив у червні минулого року в селі Понінка, що біля Полонного. Перебуваючи за кермом Skoda Octavia, він наїхав на місцевого мешканця. Водій не надав йому жодної допомоги і втік. Тим часом потерпілий помер на місці від важких травм.

За деякий час поліцейські розшукали і затримали зловмисника в місті Полонному, це орієнтовно за 8 км від села Понінка. Перевірка показала, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 8 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «За публічного обвинувачення Хмельницькою обласної прокуратури суд визнав винним 40-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене в стані алкогольного сп’яніння та у залишені в небезпеці», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові призначили сім років тюрми, а також на шість років заборонили сідати за кермо. Поки що вирок законної сили не набрав, обвинувачений може оскаржити його в апеляційному суді.