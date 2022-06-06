Підсумки 103 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Ворог посилює обстріли Сумщини – там було близько 40 «прильотів» лише за дві години, під прицілом також Харківщина, південь та схід країни – там йдуть важкі бої з окупантами.
ZAXID.NET підсумовує сто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі росіяни почали обстрілювати Харківщину, ранком під ворожий обстріл потрапив Миколаїв. Під прицілом була й Сумщина, ворог посилив обстріл регіону – було близько 40 «прильотів» лише протягом двох годин.
Українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку. На сході тривають важкі бої.
Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Росіяни відновлюють транспортну інфраструктуру на окупованих територіях, щоб мати сполучення з Ізюмом.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 6 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 250 військових. Також було знищено:
- танків – 1 386 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 400 (+8);
- артилерійських систем – 690 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 96 (+1);
- літаків – 211 (+1);
- гелікоптерів – 176 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 395 (+35);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);
- спеціальна техніка – 53 (+0);
- крилаті ракети – 125 (+3).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Під час ранкових обстрілів Миколаєва російськими військами постраждали мешканці міста, одна людина загинула.