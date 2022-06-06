Ворог посилює обстріли Сумщини – там було близько 40 «прильотів» лише за дві години, під прицілом також Харківщина, південь та схід країни – там йдуть важкі бої з окупантами.

ZAXID.NET підсумовує сто третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни почали обстрілювати Харківщину, ранком під ворожий обстріл потрапив Миколаїв. Під прицілом була й Сумщина, ворог посилив обстріл регіону – було близько 40 «прильотів» лише протягом двох годин.

Українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку. На сході тривають важкі бої.

Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Росіяни відновлюють транспортну інфраструктуру на окупованих територіях, щоб мати сполучення з Ізюмом.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 250 військових. Також було знищено:

танків – 1 386 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 400 (+8);

артилерійських систем – 690 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 96 (+1);

літаків – 211 (+1);

гелікоптерів – 176 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 395 (+35);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);

спеціальна техніка – 53 (+0);

крилаті ракети – 125 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час ранкових обстрілів Миколаєва російськими військами постраждали мешканці міста, одна людина загинула.