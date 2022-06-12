Нові обстріли українських міст на Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та сході. 109 днів українські військові стримують ворожі атаки та дають відсіч росіянам, знищуючи підрозділи противника. Кількість вбитих уже перевищує 32 тис.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Із ночі російські війська знову обстрілювали території Харківської та Миколаївської областей, тривають бої у Луганській та Донецькій областях. Протягом доби війська РФ також завдали удару по Дніпропетровщині, загинула жінка.

На Слов’янському напрямку українські військові відбили атаки ворога. На Сєвєродонецькому напрямку росіяни намагаються встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають. Росіяни зруйнували другий з трьох мостів до Сєвєродонецька, обстрілюють останній, щоб відрізати місто.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють позиції наших військ, щоб сковування їх та не допустити перегрупування.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 150 військових. Також було знищено:

танків – 1 430 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 484 (+18);

артилерійських систем – 715 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 226 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 212 (+0);

гелікоптерів – 178 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 455 (+7);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 582 (+3);

спеціальна техніка – 54 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, загинула жінка.