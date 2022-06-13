На Чернігівщині після ворожих обстрілів з кількох сіл евакуйовують людей, росіяни також обстрілюють схід, південь країни, ЗСУ продовжують мужньо тримати оборону.

ZAXID.NET підсумовує сто десятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську, Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Вдень російська армія вдарила трьома ракетами по Чернігівщині, з кількох сіл евакуюють мешканців.

Російські війська намагаються оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська, Сєвєродонецька, Борівського і Привілля.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни уже зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька. Через зруйновані мости неможливо доставити гуманітарну допомогу.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 300 військових. Також було знищено: