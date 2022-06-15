ЗСУ змусили росіян відступити на двох напрямках, у кількох областях були вибухи, а західні аналітики розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

ZAXID.NET підсумовує сто дванадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни двічі обстріляли Сумщині, з ночі вибухи були у Харкові, під ворожим прицілом – Дніпропетровська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. У Чорнобаївці на Херсонщині вранці прогримів вибух біля місцевого ринку, в результаті якого є загиблі та поранені.

На Новопавлівському і Бахмутському напрямках українські захисники відбили атаки росіян і змусили відступити ворога на раніше зайняті позиції.

Високопосадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України. Західні аналітики вважають найбільш ймовірним сценарій, коли жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 750 військових. Також було знищено:

танків – 1 440 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 528 (+25);

артилерійських систем – 722 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 230 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 213 (+0);

гелікоптерів – 180 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 485 (+12);

катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);

спеціальна техніка – 55 (+1);

крилаті ракети – 129 (+4).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Чорнобаївці на Херсонщині прогримів вибух біля місцевого ринку, в результаті якого є щонайменше двоє загиблих та поранені.