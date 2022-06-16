Міністр оборони розповів про три етапи звільнення окупованих територій, є загиблі через ракетний удар по Сумщині, також ворог вдарив в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди.

ZAXID.NET підсумовує сто тринадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили ракетами по Сумщині, є загиблі, були також обстріли Харківщини, бої тривають у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Росіяни вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди, є жертви.

За даними розвідки, бойові дії на лінії фронту на Донбасі дедалі більше зводяться до протистояння невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окуповані українські землі звільнятимуть в три етапи. Першим кроком буде стабілізація ситуації на діючих ділянках зіткнення. Другий етап полягтиме у тому, щоб відкинути російські війська на їхні позиції до вторгнення 24 лютого. І тільки на третьому етапі будуть обговорення про те, як звільняти інші території, включаючи Крим.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 950 військових. Також було знищено:

танків – 1 449 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 545 (+17);

артилерійських систем – 729 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 213 (+0);

гелікоптерів – 179 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 494 (+9);

катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 591 (+0);

спеціальна техніка – 55 (+0);

крилаті ракети – 129 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше четверо загиблих унаслідок ракетного удару по Сумщині, щонайменше троє загиблих також після удару по Лисичанську.