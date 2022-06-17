Ранковий ракетний удар по Миколаєву, на жаль, не обійшовся без жертв, ворожі обстріли також тримають на Сумщині, Харківщині, ситуація на сході – стабільно важка.

ZAXID.NET підсумовує сто чотирнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку російські військові вдарили ракетами по Миколаєву, дві людини загинули, ще 20 поранені. З ночі ворог обстрілював Сумщину, Харківщину, Донецьку та Луганську області. Стабільно напруженою залишається й ситуація на Херсонщині.

ЗСУ вибили російських загарбників з Дмитрівки на Харківщині та завдали втрат окупантам на кількох напрямках. Щодо сходу, то у Лисичанську тривають потужні обстріли, а також бої за Сєвєродонецьк. Важка битва між ЗСУ й російськими окупантами триває в районі Тошківки й Золотого.

Втрати російських окупантів

ВМС підбили ракетою російський буксир біля острова Зміїний, який транспортував боєприпаси, особовий склад ЧФ РФ та ЗРК «ТОР».

Станом на ранок 17 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 150 військових. Також було знищено:

танків – 1 456 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 563 (+18);

артилерійських систем – 734 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 215 (+2);

гелікоптерів – 180 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 496 (+2);

катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 593 (+2);

спеціальна техніка – 55 (+0);

крилаті ракети – 129 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, дві людини загинули, ще 20 поранені. У Лисичанську потужні обстріли, є багато загиблих.