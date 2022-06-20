У районі Сєвєродонецька зараз тривають вирішальні бої, на Запорізькому напрямку українські військові переходять у наступ, а росіяни наносять нові удари по Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Дніпропетровщині.

ZAXID.NET підсумовує сто сімнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія на світанку обстріляла Сумщину й Чернігівщину – на щастя, обійшлось без постраждалих. Російські військові уночі вдарили по й Дніпропетровщині.

В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Загалом протягом трьох годин по півдню країни нанесли 14 ракетних ударів: по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини й по самій Одесі.

ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька. Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Росіяни за допомогою місцевих зрадників також продовжують руйнувати Лисичанськ.

На Запорізькому напрямку ЗСУ переходять від оборони в наступ. На Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках українські військові відбили ворожий штурм.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 800 військових. Також було знищено: