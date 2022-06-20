Підсумки 117 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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У районі Сєвєродонецька зараз тривають вирішальні бої, на Запорізькому напрямку українські військові переходять у наступ, а росіяни наносять нові удари по Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Дніпропетровщині.
ZAXID.NET підсумовує сто сімнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росія на світанку обстріляла Сумщину й Чернігівщину – на щастя, обійшлось без постраждалих. Російські військові уночі вдарили по й Дніпропетровщині.
В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Загалом протягом трьох годин по півдню країни нанесли 14 ракетних ударів: по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини й по самій Одесі.
ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька. Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Росіяни за допомогою місцевих зрадників також продовжують руйнувати Лисичанськ.
На Запорізькому напрямку ЗСУ переходять від оборони в наступ. На Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках українські військові відбили ворожий штурм.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 20 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 33 800 військових. Також було знищено:
- танків – 1 477 (+9);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 588 (+11);
- артилерійських систем – 749 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 238 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 98 (+0);
- літаків – 216 (+0);
- гелікоптерів – 181 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 527 (+4);
- катерів/кораблів – 14 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 603 (+4);
- спеціальна техніка – 55 (+0);
- крилаті ракети – 130 (+1).