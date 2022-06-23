На сході тривають напружені бої, росіяни вдарили крилатими ракетами по Миколаєву, атакували Харків та інші мирні міста. ЗСУ захищають наше небо та землю, а ми маємо працювати, щоб у них було все необхідне для знищення росіян.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни знову обстріляли підрозділи прикордонників у Чернігівській області, атакували Харківську область та місто Харків, а також випустили три крилаті ракети по Миколаєву. На півдні та сході України ситуація залишається напруженою, йдуть бої.

Під постійними обстрілами також і Сумська область, за минулу добу вона зазнала масових обстрілів з Росії, було близько сотні артилерійських прильотів. Сьогодні ж росіяни обстріляли Сумщину забороненими фосфорними боєприпасами.

Щодо ситуації на сході, то росіяни й надалі намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, наступають та хочуть оточити наших військ у районі Лисичанська та блокувати трасу «Лисичанськ-Бахмут». Ворог захопив населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 430 військових. Також було знищено:

танків – 1 504 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 632 (+18);

артилерійських систем – 756 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 240 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 99 (+0);

літаків – 216 (+0);

гелікоптерів – 183 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 548 (+5);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 620 (+6);

спеціальна техніка – 60 (+0);

крилаті ракети – 137 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Семеро людей загинули від обстрілів росіянами Харківщини минулої доби.