Трагедія у Полтавській області: росіяни вдарили ракетами по торговому центрі, де були більше тисячі цивільних. Росіяни вдарили й по Харкову, Слов’янську, під прицілом була Миколаївщина та Одещина. Ситуація на сході – стабільно важка.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили ракетами по ТРЦ в Кременчуку. У торговому центрі, де були понад тисячу людей, спалахнула сильна пожежа. Відомо про щонайменше 10 загиблих та понад 50 поранених.

Уночі росіяни нанесли ракетний удар по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одещини, пошкоджені 65 приватних будинків, з яких чотири повністю знищенні. Вночі окупанти обстріляли Харків, а вранці нанесли ударів по Миколаївщині. На щастя, обійшлось без жертв.

Вранці російські загарбники вдарили по житлових кварталах Слов’янська, є вбиті та поранені. Важка ситуація у Лисичанську, мешканців закликають негайно евакуюватись.

Втрати російських окупантів

ЗСУ завдали 10 ударів по окупантах на острові Зміїний. Внаслідок одного з ударів було знищено зенітно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Станом на ранок 27 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 000 військових. Також було знищено:

танків – 1 552 (+20);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 687 (+28);

артилерійських систем – 771 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 243 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 101 (+2);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 184 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 575 (+11);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 (+6);

спеціальна техніка – 60 (+0);

крилаті ракети – 139 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ракетних ударів по ТРЦ в Кременчуку загинули щонайменше 10 людей, ще понад 50 поранені. Вранці російські загарбники вдарили по житлових кварталах Слов’янська, є вбиті та поранені.