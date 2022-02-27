Прощання із загиблим відбудеться зранку в понеділок, 28 лютого, в Юріївській церкві

Внаслідок ракетного удару по військовій частині неподалік Володимира загинув військовий. Молодший сержант Сергій Гребенюк перебував на бойовому чергуванні. Прощатимуться із загиблим зранку в понеділок, 28 лютого, у Юріївській церкві в Володимирі.

Зазначимо, що близько 07:00 у неділю, 27 лютого, по військовій частині неподалік Володимира завдали повітряно-ракетний удар. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко підтвердив, що удар був з боку Білорусі.

Ввечері цього ж дня міський голова Володимира Ігор Пальонка зазначив, що внаслідок атаки загинув один військовий. Пізніше прес-служба міськради уточнила, що загинув молодший сержант Сергій Гребенюк, який у момент атаки перебував на бойовому чергуванні.

«Ракетний удар, який сколихнув усе місто вранці 27-го лютого, забрав життя військовослужбовця, молодшого сержанта Сергія Гребенюка. Прощання з Героєм, який до останньої хвилини життя виконував свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, відбудеться вранці 28 лютого у Юріївській церкві міста Володимира. Про точну годину буде повідомлено згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, це вже четвертий загиблий волинський військовослужбовець у війні з Росією. Зокрема, 25 лютого на Київщині внаслідок авіаудару загинув житель Зимнівської громади Олександр Лук'янович. 26 лютого у бойових діях загинули двоє захисників: 24-річний Владислав Неділько з Луцької громади та 19-річний Артур Фацинець з Володимира.

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