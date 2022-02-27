Внаслідок ракетного удару неподалік Володимира загинув військовий
Молодший сержант Сергій Гребенюк перебував на бойовому чергуванні
Внаслідок ракетного удару по військовій частині неподалік Володимира загинув військовий. Молодший сержант Сергій Гребенюк перебував на бойовому чергуванні. Прощатимуться із загиблим зранку в понеділок, 28 лютого, у Юріївській церкві в Володимирі.
Зазначимо, що близько 07:00 у неділю, 27 лютого, по військовій частині неподалік Володимира завдали повітряно-ракетний удар. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко підтвердив, що удар був з боку Білорусі.
Ввечері цього ж дня міський голова Володимира Ігор Пальонка зазначив, що внаслідок атаки загинув один військовий. Пізніше прес-служба міськради уточнила, що загинув молодший сержант Сергій Гребенюк, який у момент атаки перебував на бойовому чергуванні.
«Ракетний удар, який сколихнув усе місто вранці 27-го лютого, забрав життя військовослужбовця, молодшого сержанта Сергія Гребенюка. Прощання з Героєм, який до останньої хвилини життя виконував свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, відбудеться вранці 28 лютого у Юріївській церкві міста Володимира. Про точну годину буде повідомлено згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, це вже четвертий загиблий волинський військовослужбовець у війні з Росією. Зокрема, 25 лютого на Київщині внаслідок авіаудару загинув житель Зимнівської громади Олександр Лук'янович. 26 лютого у бойових діях загинули двоє захисників: 24-річний Владислав Неділько з Луцької громади та 19-річний Артур Фацинець з Володимира.
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