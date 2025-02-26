Росіяни скинули на Костянтинівку шість авіабомб

У середу, 26 лютого, російські військові вкотре атакували місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, росіяни скинули на місто щонайменше шість авіабомб ФАБ-250. Внаслідок атаки загинули п’ятеро місцевих жителів: 47-річна жінка та чоловіки 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Крім того, 11 людей зазнали поранень: п'ятеро жінок і шестеро чоловіків від 33 до 83 років.

Також внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 – житлові будинки.

Зазначимо, що останнім часом росіяни посилили атаки на населені пункти Донецької області, зокрема Костянтинівку. У четвер, 20 лютого, російські військові атакували місто чотирма авіабомбами та ствольною артилерією. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Вранці 22 лютого росіяни скинули на Костянтинівку сім авіабомб. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 62 та 72 років. Того ж дня окупанти повторно атакували місто, завдавши по місту трьох авіаударів. Внаслідок обстрілу загинула69-річна місцева жителька, ще троє людей – двоє містянок і чоловік отримали травми.