Президент анонсував нові атаки на НПЗ Росії

Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами президента, такі дії – справедлива відповідь на атаки Росії по енергетичних об’єктах України. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. Росіяни систематично атакують ударними дронами та ракетами електростанції, енергомережі, об’єкти теплопостачання, водопостачання та цивільну логістику. Тому, за словами президента, Сили оборони продовжать атакувати об’єкти нафтопереробної галузі Росії. Президент і військові вже визначили наступні цілі на території РФ.

«Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських об’єктах енергетики. [...] Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що реалізація гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині – доказ того, що «якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша». Зеленський зауважив, що Україна залишається прихильницею миру, однак Росію ще треба до цього схилити.

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Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп поклав на Володимира Зеленського відповідальність за дефіцит дизельного пального у світі, аргументувавши це ударами України по російських НПЗ. 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, однак обидві сторони заявили, що вперше чують про таку домовленість. Згодом високопосадовці України та Європи почали отримувати від адміністрації Трампа дзвінки з погрозами. Американці заявляли, що припинять постачання зброї Україні в разі атак на нафтопереробні заводи в Росії.

15 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна на вимогу США дійсно припинила завдавати ударів по зазначених російських об’єктах, однак відновить атаки у відповідь на обстріли РФ.