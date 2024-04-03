ZFB спеціалізується на розробці та виготовленні вентильованих фасадів і алюмінієвих конструкцій

В сучасних умовах введення бізнесу стає справжнім випробуванням. Нові виклики вимагають від керівників не лише стратегічного мислення, а й вміння ефективно пристосовуватися до теперішніх реалій. У цьому контексті компанія ZFB продемонструвала свою гнучкість й адаптивність, а також здатність до масштабування і розвитку. Це – передусім завдяки злагодженій командній роботі та розумінню потреб клієнтів.

Поговорили з СЕО компанії Юрієм Рубахою про чесну конкуренцію, розвиток бізнесу в умовах невизначеності, управління ризиками та основні виклики будівельної галузі України.

Про репутацію та гарантії в роботі

У більшості європейських країн критично важливо, щоб компанія мала хорошу репутацію, власну історію, була відкритою, прозоро вела свої публічні комунікації, та основне – без судових процесів та «банківських прогалин». Тоді ця компанія може розвиватися, бо рухається правильним шляхом. У високорозвинених державах моніторинг здійснюється, враховуючи саме ці чинники. Це запорука довіри та впевненості у виборі надійного партнера для співпраці. Я це чітко розумію, прагну й докладаю чимало зусиль, щоб компанія ZFB на ринку відповідала всім цим чинникам й критеріям.

Замовники насамперед мають звертати увагу на гарантії, що надає компанія, яку він обирає. Важливо, аби вони відповідали державним будівельним нормам та стандартам безпеки. На жаль, в Україні наразі не розвинений такий механізм, тому часто і відповідального в факапах, що стаються під час роботи знайти неможливо.

Про вибір партнерів

Як показує практика: замовники переважно зважають на кінцеву ціну, але рідко звертають увагу на деталі співпраці – технічний розбір складової комерційної пропозиції. У випадку ZFB вона налічує тисячі різних опцій, маніпуляцій, використання тих чи інших матеріалів тощо. Та в правильному виборі партнерів виграють ті замовники, які мають під собою потужні технічні команди, що знаються на технічній документації. Тобто люди, які мають відповідну освіту і практику роботи в будівництві.

На жаль, через ризики, спричинені нападом Росії, дещо ускладнилася співпраця з деякими закордонними колегами. Їм важко збагнути, про яке партнерство, обговорення бізнес-процесів та розвиток ми можемо говорити, коли в Україні тривають бойові дії. Довготривала співпраця та інвестиції в українські компанії для них наразі – передусім гра з вогнем.

Про європейський формат співпраці

Ми ніколи не розпочинаємо будівельні роботи без належно розробленого проєкту, що охоплює питання розділу фундаменту, будівельних конструкцій, інженерних мереж тощо. І це основний чинник, на який замовник має звертати увагу ще до того, як приходити до нас із запитом на розрахунок вартості послуг.

Адже перш ніж надати клієнту кошторис, ми витрачаємо чимало ресурсів на прорахунок об’єкту. Наприклад, в інженера-конструктора близько 60% часу на місяць забирає саме цей етап, навіть, якщо невідомо, працюватимемо ми над проєктом чи ні.

Оплата цієї частини роботи покладається на нас. Тому, відповідно до європейської практики, компанії нашого профілю не розпочинають розрахунок проєкту без передоплати від клієнта. У Києві, скажімо, передпроєктні роботи оплачуються. Ми успішно практикуємо такий формат співпраці з надійними довгостроковими партнерами у Львові.

Думаю, з часом така тенденція пошириться по всій Україні. Якщо задати правильний тон, через деякий час крига скресне, а процеси роботи у будівельній галузі поліпшаться.

Про грантову систему

Питання грантів – дійсно важлива та корисна практика, що має великий потенціал для розвитку економіки та створення нових робочих місць. Грантова система визнана в усьому світі як ефективний інструмент.

У цьому контексті гроші – ресурс, який має бути розумно розподілений. Гранти сприяють розвитку різних сфер економіки, особливо, виробничої галузі. Вони надають можливість контролювати та спрямовувати кошти на покращення виробничих процесів та інтелектуальний розвиток.

Для отримання гранту потрібно відповідати певним вимогам, таким як розробка програми, підготовка бізнес-плану, надання гарантій щодо створення робочих місць. Це допомагає забезпечити ефективне використання отриманих коштів та сприяє розвитку підприємств і економіки. Ми працюємо з грантовими програмами щодо обох наших компаній ZFB та Rollosvit, стукаємо всюди, де можливо. Ці обидві компанії відповідають європейським вимогам грантодавців і я вірю, що ми зможемо отримати додаткові ресурси для нашого розвитку з грантів цього року.

Про розвиток під час війни

Попри численні виклики останні два роки компанія активно розвивається. Ми розширили виробничі площі, повністю реалізували проєкт Rollosvit, інвестували в нове обладнання (додали 4 нові одиниці, що значно підвищило нашу продуктивність), розширили асортимент продукції та стали більш конкурентоспроможними завдяки оперативному виконанню робіт.

У компанію прийшли нові інженери-конструктори, працівники на виробництво та керівники напрямків. Однак брак кадрів у нашій галузі зараз залишається проблемою номер один. Знайти фахового проєктного менеджера зараз значно складніше, ніж спеціаліста на виробництво. Багато працівників пішли на війну або були змушені змінити фах через ситуацію в країні.

Про команду як найбільшу цінність

Більшість команди ZFB працюють разом зі мною протягом багатьох років. Це без перебільшення надзвичайний досвід і надбання, що перевершує матеріальні досягнення.

Про підхід до роботи у воєнний час

Кардинально в роботі нічого не змінювали. Просто, коли навесні 2022 року почали поступово повертатися до проєктів, посилили увагу до фінансових ризиків та убезпечення коштів. Застосували обережні підходи до розрахунків та авансових платежів. Цей досвід позначився як на замовниках, так і на нас особисто, змусив бути уважнішим до всіх фінансових аспектів роботи. Я не можу дозволити, щоб компанія десь втратила й мала збитки, адже бути керівником – це мати відповідальність за десятки працівників щомісяця, й розуміти обовʼязок регулярної виплати заробітної плати та забезпечення роботою в майбутньому.

Про довіру та делегування

У житті будь-якої людини, чим би не займалася і яку б посаду не обіймала, настає момент, коли здається – вище і краще вже неможливо. З’являється відчуття, що втрачаєш мотивацію, бажання творити та відстежувати ті чи інші процеси, стаєш менш енергійним. Ось у таких ситуаціях важливо не продовжувати тягнути все самотужки, а делегувати певні бізнес-процеси. За останній рік помітив, що почав більше це робити. Супер, коли в команді є надійні та відповідальні люди. Проте навіть, якщо довіряєш своїм людям на всі 100%, керівник компанії все одно ніколи не залишиться осторонь процесів та постійно щось «підкручуватиме».

Про складні проєкти і технології

Найскладніші проєкти ZFB — комплексні проєкти, де ми виконуємо ряд робіт: поєднуємо алюмінієві конструкції, скляні балконні огородження, вентильовані фасади. Наприклад, такі об’єкти є на Сихові та вулиці Карманського у Львові. Чи, скажімо, надважкий проєкт по вентильованих фасадах як на вулиці Гординських.

Не можу не сказати про унікальний об’єкт — купол на вулиці Лінкольна, що став для нас справжнім викликом. Цей проєкт чимало «поплавав» між компаніями у плані прорахунків, як в Україні, так і за кордоном. Проте зрештою розробити для нього комплексні фасадні рішення вдалося лише нам.

Ми перші в Україні почали впроваджувати систему навісних декоративних вентильованих фасадів FACID. Торік восени на запрошення наших німецьких партнерів, компанії Schuco, їздили до їхнього технологічного центру ознайомитися з технічними особливостями, можливостями збирання й монтажу цієї фасадної системи, яку, до речі, втілюємо в одному з найбільш ціннісних українських проєктів — Національному реабілітаційному центрі «Незламні». За роки роботи помітив, що, коли йдеться про складний проєкт, дуже часто звертаються саме до нас.

Про основні виклики

Як інженер-будівельник і СЕО компанії ZFB намагаюся не замовчувати проблеми галузі, а озвучувати їх, дискутувати та шукати рішення. Серед низки проблем, що постали на ринку зараз, для себе виокремлюю наступні аспекти: позиціонування на ринку, брак кадрів через відсутність належної підготовки в професійно-технічних училищах й формування нормативної бази.

Дуже непокоїть ситуація з профтехосвітою. На жаль, в Україні знищена професійно-технічна середня школа. Ми забули, хто такі зварювальники, слюсарі, будівельники, тому що базуємося тільки на «олдскульній» історії людей, які там ще працюють. Нових класних спеціалістів катма, бо в профтехучилищах немає оновленої матеріальної бази та цікавих методик викладання, немає якісної вступної кампанії, яка б заохочувала молодь обирати саме такий фах. На базі українських вишів досі не створені інститути по фасадному будівництву. А що таке фасадне будівництво сьогодні? Один із найдорожчих, найбільш відповідальних та найгарніших розділів будівництва.

Також ключова проблема, яку активно комунікую, — формування нормативної бази, що сприятиме розвитку таких компаній як ZFB та створенню стандартів, які гарантують якість виконання робіт.

Ще одним викликом вважаю отримання ліцензій на виконання складних будівельно-монтажних робіт. Ми маємо власні монтажні бригади, які пройшли відповідну кваліфікацію, успішно склали іспити та мають досвід роботи зі складними підйомними механізмами. Замовник має переконатися у відповідності компанії всім вимогам, оскільки в разі перевірки будь-який недолік може призвести до зупинки будівництва.

Про стратегічні пріоритети

Нашим основним завданням 2024 року є зміцнення наявних позицій на ринку. Фокус компанії ZFB — на поточних можливостях та зростанні на базі накопиченого досвіду.

Зокрема, плануємо зосередитися на:

ринку: розумінні його потреб та трендів;

розвитку: постійному вдосконаленню наших продуктів та послуг;

напрямку діяльності: чіткому визначенні нашого місця на ринку;

конкуренції: виборі правильних стратегій для успішного конкурування.

Наразі одним із найважливіших завдань є адаптація до внутрішнього ринку. Важливо до кінця розуміти потреби клієнтів, щоб пояснити їм, як правильно вибрати підрядну організацію та які критерії слід перед нею ставити.

Про цілі та амбіції

Цього року визначили кілька стратегічних цілей, перша з яких — масштабування виробничих площ. Вже уклали контракт на постачання обладнання. Наша мета — освоїти це обладнання та навчити наших працівників правильно ним користуватися. Друга ціль — посилення на ринку позицій проєкту Rollosvit.

Основне завдання — залучення нових кейсів. Плануємо наповнити наш портфель послуг, щоб упродовж року мати замовлення. У цей період ми активно працюємо над укладанням контрактів, обговоренням потенційних проєктів та підписанням угод.

Бізнес — це сфера, де кошти мають активно працювати. Наразі одним із найпопулярніших напрямків інвестування є будівництво. Чимало людей вкладають свої гроші саме в цю галузь. Крім того, бізнеси активно залучають банківські кредити для реалізації своїх проєктів.

Довідка

ZFB – одна з топових українських компаній, що спеціалізується на розробці та виготовленні вентильованих фасадів та алюмінієвих конструкцій під ключ. Працює на ринку 16 років. Має власне виробництво, яке постійно модернізується та масштабується, а також унікальний на ринку шоурум. Впродовж своєї діяльності компанія реалізувала сотні проєктів різної складності та масштабу. У портфелі послуг також — виготовлення протипожежних алюмінієвих конструкцій та понад 60 видів протизламних дверей.