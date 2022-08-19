З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Як повідомили у п'ятницю, 19 серпня, у Держмитслужбі, частина пунктів пропуску обслуговуватиме лише легкові автомобілі, а решта – вантажівки. Таким чином спробують вирішити проблему із масштабним накопиченням фур на під'їздах до усіх пунктів пропуску на західному кордоні.

У Держмитслужбі повідомили, що вісім пунктів пропуску на кордоні з Польщею поділяють: на чотирьох менших будуть пропускати лише легкові автомобілі (до 7 тонн), а на більших – виключно вантажівки (понад 7 тонн). Тобто розділять пункти пропуску таким чином:

Легкові:

«Устилуг – Зосин»;

«Грушів –Будомеж»;

«Смільниця –Кросценко»;

«Угринів – Долгобичув».

Вантажівки:

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Шегині - Медика»;

«Ягодин – Дорогуск».

Таке розділення пунктів пропуску стартує з 1 вересня і наразі триватиме до 30 листопада 2022 року. У разі якщо цей пілотний проект покаже ефективність, то його можуть продовжити на постійній основі.

У Держмитслужбі також нагадали, що затори з фур поблизу пунктів пропуску на західному кордоні виникають через вимушене перенаправлення експортних потоків (зокрема, зернових культур) та імпорту паливо-мастильних матеріалів з морських портів; гостру необхідність ввезення в Україну гуманітарної групи товарів; міграційних процесів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що на пунктах пропусках на Львівщині планують облаштовувати спеціальні платні майданчики для відстою вантажівок.