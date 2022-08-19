З 1 вересня змінять організацію руху автомобілів на кордоні з Польщею
Через великі пункти пропуску дозволять їхати лише вантажівкам, а всі легковики скерують на малі ПП
З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Як повідомили у п'ятницю, 19 серпня, у Держмитслужбі, частина пунктів пропуску обслуговуватиме лише легкові автомобілі, а решта – вантажівки. Таким чином спробують вирішити проблему із масштабним накопиченням фур на під'їздах до усіх пунктів пропуску на західному кордоні.
У Держмитслужбі повідомили, що вісім пунктів пропуску на кордоні з Польщею поділяють: на чотирьох менших будуть пропускати лише легкові автомобілі (до 7 тонн), а на більших – виключно вантажівки (понад 7 тонн). Тобто розділять пункти пропуску таким чином:
Легкові:
- «Устилуг – Зосин»;
- «Грушів –Будомеж»;
- «Смільниця –Кросценко»;
- «Угринів – Долгобичув».
Вантажівки:
- «Рава-Руська – Хребенне»;
- «Краківець – Корчова»;
- «Шегині - Медика»;
- «Ягодин – Дорогуск».
Таке розділення пунктів пропуску стартує з 1 вересня і наразі триватиме до 30 листопада 2022 року. У разі якщо цей пілотний проект покаже ефективність, то його можуть продовжити на постійній основі.
У Держмитслужбі також нагадали, що затори з фур поблизу пунктів пропуску на західному кордоні виникають через вимушене перенаправлення експортних потоків (зокрема, зернових культур) та імпорту паливо-мастильних матеріалів з морських портів; гостру необхідність ввезення в Україну гуманітарної групи товарів; міграційних процесів в умовах воєнного стану.
Раніше повідомлялось, що на пунктах пропусках на Львівщині планують облаштовувати спеціальні платні майданчики для відстою вантажівок.