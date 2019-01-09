З 2014 року прокуратура відкрила 11 тис. кримінальних справ за дезертирство і ухилення від армії

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 17:351380

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Головна військова прокуратура відкрила понад 11 тис. кримінальних проваджень за дезертирство, самовільне залишення служби з 2014 року. Про це інформує УНН з посиланням на відповідь Головної військової прокуратури на запит.

«Впродовж 2014-2018 років (станом на вересень 2018) слідчими військових прокуратур завершено досудове розслідування за направленням в суд 11 тис. 292 обвинувальних актів за ознаками злочинів, передбачених статтями 407 (самовільне залишення місця несення служби, - ред .), 408 (дезертирство, - ред.), 409 (ухилення від служби, - ред.) КК за 11 тис. 316 осіб», - йдеться у відповіді.

З них 1500 обвинувальних актів стосуються саме вчинення дезертирства.

Крім того, до суду направлено 66 клопотань для звільнення від кримінальної відповідальності щодо 66 осіб.

Як інформував ZAXID.NET, військовослужбовця однієї з військових частин Львівської області було засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за дезертирство і державну зраду.

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