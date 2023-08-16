Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» під прапором Гонконгу

У середу, 16 серпня, з порту Одеси вперше з 16 липня вийшло судно по тимчасовому коридору для торговельних суден. Про це повідомив міністр Олександр Кубраков.

Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» під прапором Гонконгу рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором.

«16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством», – зазначив Кубраков.

Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення РФ. Саме судно було в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.