Будинок розташований біля міського аеродрому

Чернівецька міська рада звернулася до господарського суду Буковини, щоб стягнути з приватного підприємства «Клеріті Інвест» 3,4 млн грн. Ці гроші будівельна компанія мала б заплатити в бюджет, як пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту. Однак цього не зробила. Господарський суд ухвалив рішення на користь міськради Чернівців.

У 2016 році Чернівецька міська рада видала приватному підприємству містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного будинку з підземним паркінгом на вул. Миколаївській 37-39 (тепер вулиці перейменовано на вул. Лейтенанта Маланчука). Підприємство почало зводити будинок у вересні 2016 року, а в лютому 2021 року інспекція архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради зареєструвала два сертифікати, які засвідчили закінчення будівництва та підтвердили готовність будинку до експлуатації. Про це йдеться в рішенні господарського суду Чернівецького області від 20 серпня.

Однак приватне підприємство «Клеріті Інвест» заборгувало майже 2 млн грн пайової участі, яку мали б сплатити на розвиток інфраструктури міста. Чернівецька міська рада подала позов до суду, в якому просила стягнути основну заборгованість, а також 1,2 млн грн інфляційних збитків та 235 тис. грн трьох відсотків річних, які були передбачені за договором.

«В обґрунтування заявленого позову міська рада зазначила, що відповідач не звернувся до Чернівецької міської ради із заявою щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури, не надав відповідних документів та проігнорував відповідні звернення позивача, не уклав зазначеного договору та не сплатив грошей пайової участі, внаслідок якої Чернівецька міська рада була позбавлена права отримати на розвиток інфраструктури населеного пункту відповідну суму», – йдеться у справі.

Господарський суд Чернівецької області погодився з доводами захисників Чернівецької міської ради і ухвалив задовольнити позов. З приватного підприємства «Клеріті Інвест» стягнути до бюджету грошей пайової участі у розвиток інфраструктури в розмірі понад 3,4 млн грн. Також за судові експертизи фірма має окремо заплатити понад 51 тис. грн. На рішення можна подати апеляційну скаргу.