Максим Штомпель та Вікторія Дидич

З Черкаської обласної прокуратури звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля. Це сталося після оприлюднення плівок у межах спецоперації «Карфаген», у яких, ймовірно, фігурували посадовці. Наказ про їх звільнення підписав Офіс генерального прокурора. Про це 8 вересня повідомила інформаційна агенція «18000» з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, до звільнення Вікторія Дидич обіймала посаду начальниці першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області.

За інформацією «Суспільного», Вікторія Дидич також є рідною сестрою Сергія Кропиви, якого підозрюють в організації схеми з «кришування» шахрайських колл-центрів. Її чоловік та адвокат Олександр Дидич також фігурує у справі як довірена особа Кропиви. Суд відправив його під варту з альтернативою застави у 15 млн грн.

Інший фігурант Максим Штомпель багато років працював начальником Черкаського відділу окружної прокуратури. У 2025 році він обійняв посаду заступника начальника Запорізької обласної прокуратури, а у квітні 2026 року перейшов на посаду заступника керівника Черкаської обласної прокуратури.

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В опублікованому фрагменті особи, чиї голоси схожі на Штомпеля та Дидич, обговорюють призначення першого на високу посаду в органах прокуратури Черкас, аби він допомагав розв’язувати питання подруг посадовиці.

Що відомо про операцію «Карфаген»

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Карфаген» з викриття посадовця Офісу генерального прокурора на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Згодом стало відомо, що йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву, якого слідство вважає організатором схеми.

6 вересня ВАКС відправив Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Крім того, за даними САП, він підозрюється у легалізації понад 80 млн грн.

Ідеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли Кропива вже працював в Офісі генерального прокурора. Ще 48,2 млн грн, за даними слідства, він легалізував, коли обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА.

7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, 24-річній Єлизаветі «Музі» Івахненко, та водієві посадовця Сергію «Камраду» Куцому.

Як повідомляв ZAXID.NET син начальника Головного управління Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука Данило також фігурує у справі НАБУ про «кришування» кол-центрів. За версією слідства, Сліпчук-молодший перевіряв адреси кол-центрів, збирав інформацію про них та вів облік коштів, коли працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.