У новій редакції підручника «Навколишній світ» для 4 класу та підручника з історії для 6 класу, які випустило видавництво «Просвєщєніє», прибрали кілька згадок Києва у розділах історії Київської Русі.

Як повідомила «Медиазона», її журналісти ознайомилися з кількома сторінками нової версії підручників та порівняли їх зі старими версіями.

Так, у виданні «Навколишнього світу» за 2021 рік йшлося, що літопис «Повість минулих літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця проживання й роботи.

Також у версії підручника 2021 року йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій версії – «у столиці». Крім того, змінилася фраза «Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор». Тепер вона виглядає так: «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

У підручнику з історії Росії за шостий клас (версія 2016 року) йдеться: «882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано інакше: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов'язують утворення держави Русь».

Журналістам також стало відомо про підготовку методичних матеріалів, де уточнюється «роль Києва в історії Росії». За словами джерела у видавництві «Просвєщєніє», методички надійдуть до шкіл до кінця весни.

Зазначимо, що у квітні 2022 року керівництво «Просвєщєнія» виступило з негласним розпорядженням звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках. За словами редакторів, «вичищати» Україну з підручників почали ще після 2014 року, намагаючись згадувати якнайменше. Після 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну, редакторам довелося відредагувати близько 15% текстів.

Також нагадаємо, що Росія впровадила свої навчальні програми на окупованих територіях України. Крім того, жертвами такої пропаганди можуть стати тисячі незаконно вивезених з України до Росії дітей.