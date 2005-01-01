За ніч львівські патрульні зупинили понад десяток п’яних водіїв

Результат на драгері в 5 разів перевищував допустиму норму

Упродовж ночі понеділка львівські патрульні виявили 12 водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння. Чотирьох водіїв патрульні зупинили на трасі.

На вул. Любінській екіпаж патрульних виявив автомобіль Opel, водій якого здійснив зіткнення з перешкодою.

«Унаслідок події транспортний засіб отримав пошкодження, а подальший рух став неможливим. Під час спілкування з водієм, інспектор відчув характерний запах алкоголю та запропонував чоловіку пройти перевірку. Результат перевірки на приладі показав 2.02 проміле. Це більше ніж у 10 разів перевищує норму. На водія склали протоколи за ДТП та нетверезу їзду. Автомобіль забрав евакуатор», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівщини.

П'яний водій наїхав на перешкоду на вул. Любінській

Також на вул. Тарнавського патрульні зупинили водія автомобіля Porshe на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху. Всіх необхідних документів на автомобіль чоловік не мав. Також у водія виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку на місці чи в медичному закладі чоловік відмовився в присутності двох понятих. Патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування автомобілем в стані сп’яніння) та винесли постанову за відсутність документів.

На вул. Чорновола патрульні зупинили водія, який поїхав під заборонний знак. Документів на автомобіль чоловік при собі не мав. Патрульний побачив на руці у водія браслет на вхід у нічний клуб та запитав, чи не вживав він алкоголь. Водій повідомив, що випив одне пиво. Тоді йому запропонували пройти перевірку. Результат – 1.14 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Загалом упродовж ночі патрульні виявили дванадцятьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння.