Буський районний суд виніс вирок 64-річному мешканцю села Старий Милятин за умисне вбивство, незаконний посів конопель та збут наркотиків. Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Як йдеться у справі, надвечір 8 серпня 2022 року двоє місцевих мешканців прийшли до односельця Євгена Зуба, щоб купити в нього наркотики. Після цього чоловіки втрьох вживали канабіс у будинку Євгена Зуба.

Коли один із чоловіків пішов додому, між 22-річним відвідувачем та господарем виник конфлікт, під час якого Євген Зуб кухонним ножем ударив у груди 22-річного односельчанина. Той зміг дійти до дороги неподалік будинку нападника і там помер від отриманих травм.

На суді Євген Зуб своєї вини не визнав і стверджував, що діяв у межах самозахисту. За його словами, того дня потерпілий із товаришем нібито зайшли до нього без попередження. Обоє були напідпитку, вимагали ще алкоголю та пропонували наркотичні речовини, які, за словами Євгена Зуба, принесли із собою. Далі, як він стверджує, чоловіки почали вимагати гроші, через що виникла бійка. Під час сутички потерпілий нібито сам наткнувся на кухонний ніж і отримав смертельне поранення грудної клітки.

Слідство також встановило, що навесні 2022 року Євген Зуб незаконно вирощував на своїй ділянці 36 рослин коноплі, які зберігав у себе та продав.

Суддя Борис Журибіда визнав Євгена Зуба винним в умисному вбивстві, незаконному зберіганні та збуті наркотичних речовин, а також у незаконному посіві та вирощуванні конопель (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.