Любешівський районний суд виніс вирок Григорію Сірцю за ухилення від мобілізації. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, однак він відмовився від повістки й не прийшов через два дні у пункт збору. Аргументував це тим, що доглядає за матір’ю дружини. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 17 квітня, Григорій Сірець перебував на обліку як військовозобов’яний і був визнаний ВЛК придатним до служби. 20 червня 2023 року чоловік відмовився отримати повістку, яка його зобов’язувала з’явитися через два дні у пункт збору для подальшої мобілізації й проходження військової служби. У вироку також вказується, що чоловік перебуває на пенсії, проте його вік не уточнюється.

У суді Григорій Сірець зазначив, що проігнорував повістку, оскільки доглядає за матір’ю дружини. Свою вину не визнав і стверджував, що йому мали б надати відстрочку від призову.

Суддя Ольга Цибень визнала волинянина винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) й призначила покарання – три роки ув’язнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.