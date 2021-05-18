Внаслідок падіння кошеня отримало переломи кісток

Залізничний районний суд призначив рік умовного покарання 33-річному Богдану К., який викинув кота з балкону шостого поверху будинку на вул. Любінській. Кіт упав на тротуар та отримав переломи кісток.

Інцидент трапився 12 квітня близько 20:35 на вул. Любінській. Чоловік викинув кота з балкону шостого поверху, внаслідок чого кіт отримав переломи кісток нижньої щелепи, п’ястя передніх лапок.

Про злочин у поліцію повідомили троє очевидців, які побачили, як кіт упав на тротуар та заповз під припарковані автомобілі. Власницею кота виявилась 12-річна дівчинка, вітчим якої і викинув кота з балкону. Після приїзду поліції кота з численними переломами відвезли у ветеринарну клініку.

У суді Богдан К. свою провину визнав повністю та пояснив свої дії тим, що кіт лазив по столі й залишав там свою шерсть. Враховуючи це та покази свідків, суддя Залізничного районного суду Львова Іванна Іванюк визнала чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами за ч. 1 ст. 299 ККУ та засудила його до року обмеження волі.

Однак від відбування покарання його звільнили та призначили рік іспитового терміну. Впродовж цього періоду він має періодично з’являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.