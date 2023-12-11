Комунальне підприємство Хмельницької міської ради уклало угоду на поставку солі для посипання доріг з компанією, власник якої засуджений до ув’язнення. Відомо, що Петро П’ятков отримав три роки тюрми за хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Окрім цього, його матір оголошена у розшук за колаборацію з росіянами.

Як повідомило NGL.Media, згідно з угодою, ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» до 20 грудня цього року має поставити 2312 кілограм кам’яної солі комунальному підприємству Хмельницької міськради за 14,8 млн грн. У вартість угоди включена також доставка товару, країною походження якого вказана Німеччина.

На торгах була і дешевша на 360 тис. грн пропозиція від «Євразійської торговельної групи» (14,5 млн грн), але її відхилили, бо раніше ця компанія прострочила строки поставки солі цьому ж замовнику.

Власником та директором ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» є виходець з окупованого Алчевська Петро П’ятков. У жовтні цього року Дарницький райсуд Києва призначив йому три роки ув’язнення за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Втім, вирок наразі не вступив у законну силу, бо засуджений подав апеляційну скаргу.

Матір чоловіка Наталія П’яткова з 2014 року і донедавна працювала так званою «головою адміністрації» окупованого Алчевська. З 2015 року вона перебуває в розшуку МВС та переховується від органів слідства. Також Наталія П’яткова включена у санкційний список НАЗК.