Засуджений до 3 років тюрми підприємець постачатиме сіль Хмельницькій міськраді на 14 млн грн
Компанія виграла тендер від Хмельницької міськради на постачання 2,3 тонн солі для посипання доріг
Комунальне підприємство Хмельницької міської ради уклало угоду на поставку солі для посипання доріг з компанією, власник якої засуджений до ув’язнення. Відомо, що Петро П’ятков отримав три роки тюрми за хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Окрім цього, його матір оголошена у розшук за колаборацію з росіянами.
Як повідомило NGL.Media, згідно з угодою, ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» до 20 грудня цього року має поставити 2312 кілограм кам’яної солі комунальному підприємству Хмельницької міськради за 14,8 млн грн. У вартість угоди включена також доставка товару, країною походження якого вказана Німеччина.
На торгах була і дешевша на 360 тис. грн пропозиція від «Євразійської торговельної групи» (14,5 млн грн), але її відхилили, бо раніше ця компанія прострочила строки поставки солі цьому ж замовнику.
Власником та директором ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» є виходець з окупованого Алчевська Петро П’ятков. У жовтні цього року Дарницький райсуд Києва призначив йому три роки ув’язнення за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Втім, вирок наразі не вступив у законну силу, бо засуджений подав апеляційну скаргу.
Матір чоловіка Наталія П’яткова з 2014 року і донедавна працювала так званою «головою адміністрації» окупованого Алчевська. З 2015 року вона перебуває в розшуку МВС та переховується від органів слідства. Також Наталія П’яткова включена у санкційний список НАЗК.