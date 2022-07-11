Мешканець Буковини поширював у соцмережах ворожу символіку та гасло «Слава России»

СБУ затримала мешканця Буковини, який поширював у Facebook проросійські пости, возвеличував країну-агресора і виправдовував напад Росії на Україну. Правоохоронцям пізніше чоловік пояснив, що надивився в інтернеті проросійських відео і втратив відчуття реальності через «помутніння в мізках».

Як у понеділок, 11 липня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, чоловік у Facebook поширював проросійські пости, звинувачував Збройні сили в обстрілах території України, возвеличував країну-агресора і своїми висловлюваннями виправдовував напад РФ на Україну.

«Свої дії чоловік пояснює тим, що надивився в мережі інтернет різних пропагандистських російських відео і таким чином втратив відчуття реальності через "тимчасове помутніння в мізках"», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що мешканець Буковини поширював антиукраїнські дописи, зображення символіки РФ та гасло «Слава России». Писав коментарі до публікацій проукраїнських користувачів, де відкрито підтримував політику РФ та звинувачував українських військових в обстрілах території України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), чоловікові вже оголосили про підозру. За скоєне буковинцю загрожує до 15 років заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.