Валентин Манько поширив світлини, на яких було видно військові мапи

Експерти Збройних сил України провели аналіз мап, які опублікував у тіктоці полковник Валентин Манько та підтвердили, що вони не містять інформації з обмеженим доступом. Про це повідомили у п’ятницю, 31 жовтня, у Головному управлінні комунікації ЗСУ на запит «Суспільного».

За даними управління, експерти провели фаховий аналіз світлин, опублікованих Валентином Манько наприкінці жовтня. На фото, присвячених собаці Манька, видно фрагменти військових мап.

«Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації», – повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Так, згідно з аналізом, мапи на фото Манька не розкривають просторових та часових показників бойових дій, а також не розкривають підрозділи ЗСУ, які брали участь у цих операціях. Управління комунікації наголосило, що пост Валентина Манька не містить критичної або чутливої інформації, яку могли б використати росіяни.

Нагадаємо, Валентин Манько поширив на своїй сторінці в тіктоці пост, на якому було видно мапи та оточення навколо військового. Волонтер та активіст Сергій Стерненко, а також низка військовослужбовців у соцмережах звинуватили Манька у поширенні інформації під грифом «таємно».

Сам Манько після критики у соцмережах заявив, що оприлюднені мапи – це фрагменти з GoogleMaps та опублікував нову світлину мапи, закликавши роздивитися її детальніше.

Раніше Манька звинуватили у використанні російської музики у своїх відео. Реагуючи на критику, Манько заявив, що викладав відео з російськими піснями, коли ще не був медійним і пообіцяв виправитися.

44-річний Валентин Манько був бійцем-добровольцем у ДУК «Правий сектор», брав участь у ключових боях АТО. У 2014 році підрозділ Манька звинуватили у викраденнях людей та рекеті. У 2015 році його оголосили в розшук за підозрою в розбої, однак справу закрили.

У 2018 році Манько переміг у конкурсі на посаду голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО, але стикнувся із критикою – волонтери та ветерани звинувачували його у викраденнях та рекеті. У 2022 році він сформував добровольчий підрозділ, а згодом очолив 33-й окремий штурмовий полк. У 2024 році Маньку надали звання Героя України, а в серпні 2025 його призначили командиром новостворених Штурмових військ.