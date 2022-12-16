Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія вдається до тактики масованих ракетних ударів, щоб хоча б кілька з них досягли бажаної цілі. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні в п’ятницю, 16 грудня.

«Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх «іздєлій» досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова «терор» для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії», – заявив Зеленський.

У цьому контексті президент нагадав, що повітряні сили збили 60 російських ракет і подякував військовим за роботу. Також Зеленський укотре закликав міжнародних партнерів надати Україні надійний щит ППО. «Це порятунок життів людей», – констатував він.

Водночас голова держави наголосив, що ракетні удари все одно не змінять розстановки сил у цій війні.

«Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє», – сказав президент України.

Нагадаємо, росіяни вранці в п’ятницю завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Здебільшого загарбники били по енергетичних об’єктах. Це була дев’ята масштабна ракетна атака на енергетичну інфраструктуру, починаючи з 10 жовтня. Одна з російських ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі, внаслідок чого загинули четверо людей, серед них – одна дитина.

Загалом росіяни випустили по Україні 70 крилатих і чотири керовані авіаційні ракети. 60 з них збили сили протиповітряної оборони.