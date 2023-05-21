Американські винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський, який наполегливо закликає союзників надати Україні американські винищувачі F-16, запевнив президента США Джозефа Байдена, що літаки не будуть використовуватися для вторгнення в повітряний простір над Росією. Про це заявив сам Байден на завершенні саміту G7 у Хіросімі, повідомляє «Європейська правда».

Він зазначив, що під час зустрічі зі своїм українським колегою, на винищувачах було поставлено акцент у переговорах. Ці бойові борти потрібні Силам оборони лише для контрнаступу на своїй території.

«У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію. Використання наших літаків буде там, де розташовані російські війська в рамках самої України», – наголосив глава Білого дому.

Зазначимо, попри оптимістичні прогнози, Вашингтон, як і раніше, вагається у питанні постачання ЗСУ своїми винищувачами. Позиція самого Байдена полягає в скепсисі, що у таких складних і стратегічно важливих напрямах, наприклад Бахмуті, такі винищувачі вирішального значення принесуть.

Проте під час саміту G7 і сам Байден, і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак домовилися про спільні тренінги Повітряних сил обох армій для українських пілотів саме на F-16. Отже, це важливий крок, який наближає головне рішення від Пентагону.

Раніше спікер ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що один F-16 може виконувати всі функції, для яких потрібні різні літаки радянського зразка. При цьому він пояснив, що першочергове завдання західних винищувачів полягатиме в посиленні протиповітряної оборони всередині країни.

Основною «рушійною силою», яка змусила президента США Джо Байдена змінити думку щодо надання Україні винищувачів F-16, став державний секретар США Ентоні Блінкен.