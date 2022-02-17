Володимир Зеленський переконаний, що самопроголошені республіки не розв'язують жодних політичних питань без Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести прямі переговори з маріонетковими квазідержавними утвореннями «ЛНР» та «ДНР». В інтерв'ю «РБК-Україна» голова держави висловив переконання, що Росія спеціально затягує переговори, коли вкотре намагається зробити самопроголошені республіки суб'єктами переговорного процесу.

«Ні, не підемо. Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують», – сказав Зеленський.

На його думку, самопроголошені республіки не розв'язують жодних політичних питань без Росії.

«Ми ж знаємо, як проходить засідання «мінських» підгруп – з ким вони радяться, кому вони передзвонюють. Всі ж це бачать. Вони можуть сказати «так», а потім «ні». Напевно, вони запитують дозволу», – сказав Зеленський.

Саме тому, на думку українського президента, Росія піднімає питання про те, щоб виставити їх суб'єктами.

«Але насправді це неможливо, це затягування процесу. Росіяни знають, що ми не хочемо з ними розмовляти, тому що вони нічого не вирішують. Я – президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл переговорів?», – резюмував він.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 15 лютого, депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «ЛДНР».