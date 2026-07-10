Володимир Зеленський заявив про підтримку пропозицій України щодо миру в оточенні Путіна

Володимир Зеленський заявив, що пропозиції України щодо завершення російсько-української війни підтримують серед оточення російського диктатора Владіміра Путіна. Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення у п'ятницю, 10 липня.

Володимир Зеленський відзначив результативність українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, атаки на НПЗ поглиблюють паливну кризу в Росії. Президент наголосив, що це є справедливою відповіддю України на небажання російського диктатора завершувати війну. Він також заявив, що Україна вже надала пропозиції, які могли б наблизити мир, і вони знаходять підтримку навіть серед оточення Путіна.

«Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись», – сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до особистої зустрічі з Владіміром Путіним для обговорення завершення війни Росії проти України та публічно закликав російського лідера до прямих переговорів.

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4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист Володимира Зеленського до Владіміра Путіна. У ньому президент України запропонував очільнику Кремля зустрітися та «закінчити війну». Повний текст відкритого листа до Путіна можна прочитати за посиланням.

5 червня Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом, назвавши його «папірцем». Також він запевнив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі, потім заявив, що не бачить у ній сенсу. Крім того, він заявив, що війна завертиться тільки тоді, «коли Росія досягне поставлених цілей».

26 червня Володимир Зеленський повідомив, що Росія «через ключових партнерів та друзів Путіна» отримала пропозиції України щодо завершення війни.

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4 липня Володимир Зеленський відреагував на заяви Кремля про нібито окупацію Костянтинівки на Донеччині. Український президент запропонував Путіну підтвердити цю заяву, зустрівшись з ним у Костянтинівці.