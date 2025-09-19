Суд зобов'язав військового відшкодувати шкоду завдану довікіллю

На Тернопільщині Гусятинський районний суд засудив військовослужбовця до 5,5 року позбавлення волі. Чоловік спочатку незаконно вирубав дерева в заповіднику, а потім викрав мобільний телефон у сусіда. Усі ці злочини житель Тернопільщини скоїв у той час, коли самовільно залишив військову частину.



Під час розслідування правоохоронці встановили, що житель Гусятинської громади на початку лютого 2024 року приїхав в ліс на територію загальнозоологічного заказника поблизу селища Гусятин. Там він спиляв кілька дерев породи граб. Дозволів на таку роботу чоловік не мав, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 19 вересня. Для того, щоб вивезти з лісу деревину, він позичив у сусіда трактор з причепом.

Пізніше у того ж сусіда обвинувачений вкрав телефон. Поліцейські взялися розслідувати крадіжку і незаконну рубку дерев і встановили, що підозрюваний скоїв ці всі злочини, коли перебував вдома в СЗЧ. Після розслідування справу передали до суду за кількома статтями кримінального кодексу України.

Гусятинський районний суд 18 вересня виніс вирок жителю Гусятинської громади. Військовослужбовця за сукупністю злочинів визнано винним і призначено остаточне покарання – 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, суддя задовільнив цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, заподіяної злочином. На вирок можна подати апеляційну скаргу.