У річці Дністер неподалік села Дорошівці на Буковині поліція виявила тіло 74-річного місцевого мешканця, якого розшукували ще з 30 жовтня. На тілі Григорія Бабуха слідів насильницької смерті не виявили, остаточні причини смерті встановлюватимуть судмедексперти.

Як зазначається у повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області, про зникнення 74-річного мешканця села Вікно правоохоронцям розповіли близькі чоловіка, зазначивши, що в обід неділі, 30 жовтня, Григорій Бабух вирушив із села Дорошівці у напрямку села Вікно Чернівецького району та не повернувся. Поліція з рятувальниками почала пошуки зниклого з 1 листопада.

«Протягом трьох днів поліцейські спільно з рятувальниками, родичами та небайдужими громадянами обстежували територію району. У п’ятницю, 4 листопада тіло зниклого, 74-річного жителя села Вікно, знайшли у руслі річки Дністер між селами Брідок та Дорошівці»,– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнюють, що попередньо на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть. Для встановлення остаточних причин загибелі чоловіка тіло направили на судово-медичну експертизу.